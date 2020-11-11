Гостиничный комплекс «Орел-Отель» повторно пустят с молотка

Власти города определились с датой нового аукциона.

Администрация Орла второй раз в этом году выставила на торги «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Открытый аукцион в электронной форме по продаже составляющего муниципальную казну пакета акций этого акционерного общества назначен на 9 декабря 2020 года. Напомним, предыдущий аукцион, назначенный на 10 апреля 2020 года, был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

Впрочем, второй раз городские власти пытаются пустить с молотка этот комплекс одним лотом. До этого предпринимались попытки продать лишь часть его акций, но они тоже не увенчались успехом. В целом, условия по сравнению с предыдущим аукционом не изменились.

На торги выставят один лот, который представляет собой 100-процентный пакет акций АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель». Он состоит из 10 823 обыкновенных именных бездокументарных акций, которые принадлежат муниципалитету. Начальная цена пакета установлена в размере 1,091 миллиарда рублей на основании отчета независимого оценщика – компании «Центр Оценки». Шаг аукциона составит 54,553 миллиона рублей.

Отметим, что уставный капитал АО «Гостиничный комплекс «Орел-Отель» равен 10,823 миллиона рублей. Он складывается из номинальной цены всех акций, каждая из которых стоит 1000 рублей. Основные виды деятельности общества – оказание гостиничных и туристско-экскурсионных услуг, предоставление номеров под офисы по договорной цене, сдача в аренду зданий, рекламно-издательская деятельность, реализация товаров народного потребления и другое.

В реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более 35 процентов, АО «ГК «Орел-Отель» не значится. Среднесписочная численность работающих в обществе за 9 месяцев 2020 года составила 87 человек. В имущественный комплекс общества входят здание гостиницы «Орел» общей площадью 10 110,3 кв.м., здание гостиницы «Русь» общей площадью 4 924,6 кв.м., а также гараж, два сарая и два земельных участка под гостиницами. Последние находятся в долгосрочной аренде общества.

ИА «Орелград»