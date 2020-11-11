В Орле ко Дню сотрудников ОВД снизился уровень преступности

Профессиональный праздник полиция встретила с хорошими показателями.

Орелстат обобщил сведения об уровне преступности в Орловской области, выпустив специально подготовленный к профессиональному празднику релиз. Речь идет о Дне сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, который много лет в нашей стране отмечался как День милиции. Статус государственного праздника он приобрел в 1980 году, а новое название получил в 2011-м.

Статистики подсчитали, что в Орловской области общественный порядок и безопасность обеспечивают более пяти тысяч сотрудников органов внутренних дел. К празднику они подошли с хорошими показателями своей работы. Так, Орелстат со ссылкой на данные УМВД России по Орловской области сообщает, что за 9 месяцев 2020 года количество зарегистрированных в регионе преступлений по сравнению с прошлым годом снизилось на 3,9 процента.

При этом доля преступлений против собственности составила 60,2 процента в общем их количестве, преступлений против личности – 13,3, преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – 7,5, преступлений экономической и коррупционной направленности – 6,2 процента. По сравнению с прошлым годом сократилось число убийств, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и краж.

«Сотрудники органов внутренних дел провели 865 контрольно-надзорных мероприятий по выявлению фактов нарушения миграционного законодательства, — подсчитали статистики. — Выявлено 1115 административных правонарушений, связанных с пребыванием (проживанием) в Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществлением ими трудовой деятельности».

Кроме того, за отчетный период времени в Орловской области было пресечено 477 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причем 155 из них были совершены в крупном и особо крупном размере. В целом из незаконного оборота совместно с другими правоохранительными ведомствами изъято 72,3 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

ИА «Орелград»