Семиделихина отстранили от должности из-за прокурорской проверки

Начальником орловского управления госохраны памятников заинтересовались сразу после вынесения приговора Блохину.

Сергей Семиделихин временно отстранен от исполнения обязанностей начальника управления по госохране памятников, сообщил источник «Орелграда». Об этом также рассказал Telegram-канал «Политика в Орле», который называет причиной отстранения чиновника проверки Минкульта и прокуратуры Орловской области.

— Сергей Семиделихин временно отстранен от исполнения обязанностей — на время проведения проверок. Проверки координирует Министерство культуры и областной прокурор Малкин, — рассказал Telegram-канал.

Пресс-служба правительства Орловской области не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

В Telegram-канале сообщение об отстранении Семиделихина опубликовано под заголовком «Блошиной дорожкой». Очевидно, авторы намекают на уголовное дело в отношении теперь уже экс-главы департамента строительства и ЖКХ Дениса Блохина.

Как уже писал «Орелград», фамилии Блохина и Семиделихина фигурируют в деле о ремонте орловских театров – ТЮЗа и ОГАТ им.Тургенева — к 450-летию Орла. То, как осваивали на этих объектах бюджетные деньги, заинтересовало силовиков. По версии следствия, при ремонте ТЮЗа заказчик переплатил подрядчику 21 млн рублей.

Заказчиком работ на обоих объектах выступал «Орелгосзаказчик». С 2014 по 2016 год его возглавлял Денис Блохин. Чиновник утверждал, что лично не подписывал акты приемки работ по театрам, так как в тот период находился в отпуске с последующим увольнением. По информации СМИ, акты приемки подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

ИА «Орелград»