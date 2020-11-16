Клычков продлил запрет на работу баров по ночам

Общепит после 23.00 может работать только навынос и с доставкой.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продлил запрет на работу общепита после 23.00. Соответствующий указ уже подписан, рассказали в пресс-службе облправительства. Точной даты снятия ограничений не называют.

Временный запрет ограничивает деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, а также ночных клубов (дискотек). Они должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Исключение — обслуживание навынос и доставка заказов (без доступа посетителей в помещения объектов общественного питания).

Напомним, запрет работать по ночам для общепита на Орловщине ввели со 2 ноября 2020 года. Тогда же владельцев торговых точек и предприятий сферы услуг обязали измерять температуру посетителям при входе в торгово-развлекательные центры, а также в организации общественного питания, парикмахерские и салоны красоты. Посетителей с повышенной температурой тела вовнутрь пускать запрещено.

Как уже писал «Орелград», ранее Клычков заявил, что решение о «частичном закрытии сферы услуг» связано с ухудшением ситуации с COVID-19. По мнению губернатора, «после бокала выпитого» люди забывают о мерах предосторожности, «сидят, обнимаются», а потом жалуются на нехватку коек для госпитализации.

ИА «Орелград»