Некоторым орловским кафе все же разрешат работать ночью

Власти сделали исключение для придорожных точек общепита.

Ряду орловских точек общепита все же разрешат работать с 23.00 до 6.00. Напомним, ранее из-за роста заболеваемости коронавирусом власти приняли решение закрыть кафе и дискотеки, работающие по ночам. Буквально через несколько дней после этого стало известно, что для некоторых организаций все же сделают исключение. Речь идет о придорожных кафе.

На заседании регионального оперштаба 16 ноября решено, что запрет на работу по ночам не коснется объектов общественного питания, расположенных вдоль автомобильных дорог общего пользования федерального значения, проходящих по территории региона.

— Такие предприятия могут оказывать только услуги общественного питания, без проведения массовых и досуговых мероприятий, — уточнили в пресс-службе облправительства.

ИА «Орелград»