«Триумф» получил еще один контракт на парк Победы. Вот это неожиданность

17.11.2020 | 12:32 Новости, Общество

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Подрядчик начал работы на этом объекте задолго до официальной отмашки.

До конца ноября мэрия Орла планирует заключить еще один контракт с ООО «Триумф». Структура Маркиных выиграла конкурс по поиску подрядчика для «первой очереди второго этапа» реконструкции парка Победы.

— В настоящий момент реализуется первый этап благоустройства, — пояснили ситуацию с «дроблением» подрядов в пресс-службе мэрии. —  До 1 мая 2021 года будет вымощена плиткой тропиночная сеть, обустроены карманы для скамеек и урн, площадки для мусорных контейнеров, биотуалеты, а также проезд к общественной территории.

Как уже писал «Орелград», эти работы выполняет «Триумф». Он же выиграл право их продолжить.

— Второй этап разделен на очереди. Минувшая конкурсная процедура определила подрядчика для первой. Контракт на 150 676 942 рублей будет заключен 23 ноября 2020 года. Завершить работы подрядчик обязан к 31 июля 2021 года, — рассказали в мэрии.

К этому сроку подрядчик должен будет организовать освещение, установить малые архитектурные формы, расширить тропиночную сети вглубь парка, а также оборудовать детскую игровую и спортивную площадки. В рамках этого же этапа установят мемориальную стелу.

— В последующем будет объявлен поиск подрядчика на реализацию второй очереди второго этапа благоустройства. В ее рамках запланировано обустройство входной группы в парк Победы, тематических зон отдыха, летней сцены, некапитальных объектов общественного питания и пунктов проката спортивного инвентаря, установка видеонаблюдения, — пояснили в мэрии.

Напомним, благоустройство парка Победы сопровождается скандалами. Работы здесь начались еще до того, как их согласовал горсовет, хотя без разрешения городских депутатов проводить работы в рекреационных зонах города нельзя. Тем не менее, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии 14 октября, где депутаты все же согласовали работы, прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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