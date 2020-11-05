Парку Победы ищут нового подрядчика

Речь идет о втором этапе выполнения работ.

Мэрия Орла объявила аукцион по поиску подрядчика для второго этапа благоустройства парка Победы. Цена контракта – 150 млн. рублей.

Согласно условиям аукциона, победитель торгов должен выполнить работы в рамках контракта до 31 июня 2021 года. Речь идет об установке тренажеров разных типов, навесов, гимнастических комплексов и качелей, скамеек и урн. Также в парке должны смонтировать два вида системы освещения и оборудовать туалетные модули, удобные, в том числе, и для маломобильных групп граждан.

Заявки принимаются до 12 ноября.

Напомним, как уже писал «Орелград», первый этап благоустройства выполняет ООО «Триумф». Эта фирма, в основном, занята «санитарной вырубкой» в парке и закатыванием дорожек в плитку.

По информации губернатора Андрея Клычкова, общая стоимость работ в парке составит порядка 250 млн рублей.

Напомним, благоустройство парка Победы сопровождается скандалами. Работы здесь начались еще до того, как их согласовал горсовет, хотя без разрешения городских депутатов проводить работы в рекреационных зонах города нельзя. Тем не менее, как уже писал «Орелград», рабочие и техника в парке появились задолго до решения горсовета. А губернатор Клычков еще до сессии 14 октября, где депутаты все же согласовали работы, прямо дал понять, что благоустройство парка будет идти, как задумано, и пообещал «лично контролировать» ход работ.

ИА «Орелград»