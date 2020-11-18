В Орле опять подняли тему плохого освещения

Оказалось, что даже передать заявку о сломанном фонаре — большая проблема.

В Орле действуют целых два контракта, связанных с освещением улиц. Но, несмотря на это, жители жалуются на темные дороги и тротуары, а чиновники признаются, что есть проблемы даже с тем, чтобы передать исполнителю услуги заявку о сломанном фонаре. Об освещении городских улиц говорили сегодня, 18 ноября, на заседании комитета горсовета по ЖКХ.

По информации пресс-службы горсовета, сейчас в Орле действуют два муниципальных контракта: энергосервисный контракт, заключенный еще в 2015 году, и контракт на содержание наружного освещения. Также сообщается, что благодаря средствам областного Дорожного фонда в этом году сделали освещение на улицы Розы Люксембург в районе дома № 53, на Ливенской в районе разворотного кольца, на Выставочной от улицы Высоковольтная до центрального въезда. Подходят к концу работы по улучшению освещения улицы Семинарской, Карачевского шоссе, переулка Ручейного.

Вместе с тем народные избранники отметили, что механизм передачи заявок на проблемы освещения, мягко говоря, хромает. Проблемные участки выявляют специалисты управлением городского хозяйства и транспорта совместно с УКХ. После этого они отправляют заявки в адрес исполнителя услуги, и только потом подрядчик по мере возможности чинит фонари. Депутаты признали этот механизм передачи заявок не работающим.

ИА «Орелград»