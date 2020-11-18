В Орле подали иск о «коронавирусной» дискриминации при приеме на работу

Житель областного центра обвинил несостоявшегося работодателя.

Интересное гражданское дело было рассмотрено сначала судом Северного района города Орла, а затем – областной судебной коллегией Орловского облсуда. Как рассказали в пресс-службе районного суда, иск подал местный житель, который попросил признать незаконным отказ в приеме его на работу. Также он требовал взыскать со своего «обидчика» понесенные им убытки и компенсацию морального вреда

Начиналась же история довольно тривиально. Мужчина решил сменить место работы. Он провел телефонные переговоры с потенциальным работодателем. По итогам такого собеседования директор организации пригласил его для заключения договора, так как у него имелась открытая вакансия. В тот же день он выдал истцу направление для прохождения медосмотра и психологического освидетельствования. Кроме того, по уверению истца, директор потребовал от него уволиться с прежнего места работы, что тот и сделал.

Однако затем в приеме на новое место работы орловцу отказали, хотя он уволился и предоставил все запрошенные потенциальным начальником документы. Несостоявшийся работник счел отказ не только незаконным, но и носящим дискриминационный характер. Суд установил, что истец обращался в адрес юрлица с требованием о предоставлении мотивированного отказа в приеме на работу.

«Из уведомления об отказе в заключении трудового договора следовало, что в связи с планируемым расширением производства и объема оказываемых услуг ответчику требовался сотрудник с заключением срочного трудового договора на период до 2-х месяцев работы, — следует из сообщения Северного районного суда. — Однако в связи с эпидемиологической ситуацией в РФ выполнение поставленных целей и задач по расширению производства и объема оказываемых услуг было приостановлено на неопределенное время. Также было сообщено, что в настоящее время в штатном расписании отсутствует вакантная должность».

То есть, из этого следует, что на тот день, когда истец принес работодателю документы, вакансий в организации уже не было, так как на нее негативно повлияла пандемия коронавируса. Изучив обстоятельства дела, суд пришел к выводу, что необоснованного отказа в приеме на работу в данном случае не было, а факт дискриминации в отношении истца не был доказан.

Суд указал, что заключение трудового договора с конкретным человеком является правом, а не обязанностью работодателя. Словом, фирма не была обязана принимать соискателя на работу. В связи с этим в удовлетворении иска было отказано. С таким решением согласилась и судебная коллегия по гражданским делам Орловского облсуда, которая оставила апелляционную жалобу истца без удовлетворения.

ИА «Орелград»