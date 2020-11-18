В Орловской области нашли 60 небезопасных переходов

18.11.2020 | 12:25 Новости, Общество

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ГИБДД проверила уровень освещения на орловских «зебрах».

В Орловской области нашли 60 пешеходных переходов, уровень освещенности которых оставляет желать лучшего. Проверку организовали сотрудники УГИБДД по Орловской области. Сообщается, что половину из выявленных небезопасных «зебр» уже привели в порядок.

Из 932 пешеходных переходов в регионе сотрудники ведомства проверили больше трети. Выяснилось, что 60 «зебр» оборудованы искусственным освещением, которое не соответствует нормам. Владельцев автодорог предупредили об ответственности, материалы проверки направили в прокуратуру.

К слову, в Орле обнаружили несколько «зебр» вообще без подсветки. А уровень освещения 13 переходов из тех, что оборудованы фонарями, оказался ниже нормы.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, по итогам проверки на 30 переходах недостатки устранены. На остальных идет соответствующая работа.

ИА «Орелград»

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