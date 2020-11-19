Под Орлом «десятка» вылетела с трассы

В аварии пострадал пассажир авто.

В среду, 18 ноября в ДТП под Орлом пострадал пассажир ВАЗ-2110. Машина вылетела с трассы и приземлилась в кювете.

Причиной аварии стало то, что 43-летний водитель автомобиля не справился с управлением. Об этом рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Мужчина и его пассажир ехали по автодороге «Ливны-Русский Брод-Верховье». В районе 27 км пути автомобиль опрокинулся в кювет.

55-летний пассажир авто получил травмы. Понадобилась ли ему помощь медиков, не уточняется.

ИА «Орелград»