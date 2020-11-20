Установлена личность погибшего под Орлом солдата

Поисковики узнали имя красноармейца, чьи останки были найдены под Орлом.

Как пояснили в управлении ФССП России по Орловской области, останки красноармейца были найдены в ходе поисковой операции «Золотая осень». В ней приняли участие судебные приставы из поискового отряда «Память». Она прошла возле деревни Задушное Новосильского района, где в июле 1943 года началась наступательная операция «Кутузов».

Здесь шли ожесточенные бои, большое количество солдат погибло с обеих сторон. Многие из них до сих пор числятся пропавшими без вести. Сообщается, что за два дня поисков удалось найти и поднять из земли останки 27 солдат Красной Армии. Поисковики буквально просеивали землю.

На данный момент удалось идентифицировать личность одного из павших воинов. Это помогла сделать ложка, на которой были выгравированы инициалы ее владельца. Воссоздать надпись целиком помогло лабораторное оборудование. Оказалось, что ложка принадлежала Колобаеву С.П.

Далее поисковики переместились в архив, и вскоре им удалось найти сведения о павшем бойце. Установлено, что это был старший сержант Колобаев Сергей Петрович. Родился он в 1922 году в городе Молотов. В ряды Красной Армии был призван Молотовским РВК. Погиб он 14 июля 1943 года.

По архивным документам отец погибшего Колобаев Петр Андреевич был зарегистрирован по адресу: г. Москва, Курская канава, д.23, кв.1, — уточнили в управлении ФССП. — Последнее место службы – 1170-й стрелковый полк 348-й стрелковой дивизии. По архивным документам числился погибшим в деревне Задушное Новосильского района Орловской области».

Также сообщается, что при поддержке Межрегиональной поисковой организации «Костер» уже удалось найти потенциальных родственников погибшего сержанта. Точку в этом историческом расследовании может помочь поставить анализ ДНК. Он потребуется для подтверждения личности павшего солдата и последующей передачи родственникам его останков.

ИА «Орелград»