Виновник ДТП с четырьмя погибшими под Орлом не пострадал

20.11.2020 | 21:47 Новости, Происшествия

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По предварительным данным, именно водитель «Опеля» спровоцировал автокатастрофу

Управление МВД по Орловской области уточнило данные об автокатастрофе, которая случилась вечером 20 ноября. Как уже рассказывал «Орелград», в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Авария случилась на трассе Орел-Новосиль. Предварительно установлено, что водитель «Опеля Инсигниа» двигался в сторону Орла, на 16 км выехал на встречную полосу и протаранил «Рено». Эта иномарка ехала в сторону Залегощи.

Погибли водитель, две женщины и 8-летняя девочка из «Рено». Еще одна пассажирка французской иномарки, 11-летняя девочка, госпитализирована. Водитель «Опеля» не пострадал.

«На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД по Орловскому району», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»

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