Виновник ДТП с четырьмя погибшими под Орлом не пострадал

По предварительным данным, именно водитель «Опеля» спровоцировал автокатастрофу

Управление МВД по Орловской области уточнило данные об автокатастрофе, которая случилась вечером 20 ноября. Как уже рассказывал «Орелград», в ДТП погибли четыре человека, в том числе ребенок.

Авария случилась на трассе Орел-Новосиль. Предварительно установлено, что водитель «Опеля Инсигниа» двигался в сторону Орла, на 16 км выехал на встречную полосу и протаранил «Рено». Эта иномарка ехала в сторону Залегощи.

Погибли водитель, две женщины и 8-летняя девочка из «Рено». Еще одна пассажирка французской иномарки, 11-летняя девочка, госпитализирована. Водитель «Опеля» не пострадал.

«На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД по Орловскому району», — добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»