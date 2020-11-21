Скандальный законопроект об изъятии детей оценили в Орле

В регионе считают, что документ нуждается в тщательной проработке.

В Орловской области широко обсудят законопроект, внесенный в Госдуму и моментально получивший налет скандальности. Речь идет об идее ввести в России новый, особый порядок изъятия детей из семьи. Он упрощает процедуру для госорганов и отодвигает в сторону суды. Предлагается разрешить оперативно изымать детей в случае возникновения опасности для них без судебных решений.

Эта инициатива не нашла единогласного одобрения не то, что во всем обществе, но даже и у депутатов Госдумы. Предлагаемый механизм создает риски того, что изымать детей чиновники смогут и без веского повода. Это может негативно сказаться и на ребенке, и на его родителях, а сами «изыматели» никакой ответственности не понесут. Словом, такой подход дает почву для злоупотреблений.

«Мы не имеем права допустить, чтобы в нашей стране из-за промедления или невмешательства государства пострадал хоть один ребенок. Однако тема защиты детей, их жизни и здоровья не допускает неточностей. Ее обсуждение требует участия всех сторон: органов опеки, детских психологов, законодателей и, конечно, самих родителей», — сказал Андрей Турчак, секретарь генсовета «Единой России».

Точку зрения орловских политиков озвучили в региональном отделении «Единой России». Сделала это Ольга Пилипенко, которая является депутатом Госдумы от Орловской области. По ее мнению, законопроект требует максимальной проработки и общественного обсуждения.

«Необходимо понимать, что речь идет не о каких-то формальностях, а о здоровье, а порой и жизни маленького человека, о его дальнейшей судьбе, — говорит Ольша Пилипенко. — И самое главное – в каждой ситуации мы должны руководствоваться интересами и защитой прав ребенка. На мой взгляд, свое мнение должны высказать детские омбудсмены, представители общественных объединений, родители, опекуны, правоохранительные органы и социальные службы. В Орловской области мы организуем широкое обсуждение данного законопроекта с участием всех заинтересованных сторон».

ИА «Орелград»