Житель Орловской области продал квартиру, а потом обворовал ее

Новый хозяин квартиры пострадал от действий предыдущего владельца.

Занятное дело о краже чужого имущества рассмотрел Хотынецкий районный суд. Как пояснили в пресс-службе этого суда, местный житель был признан виновным по части 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Его обвинили в хищении с незаконным проникновением в чужое жилище. Впрочем, преступник, вероятно, считал обворованную им квартиру своей.

Из сообщения суда следует, что мужчина ранее сдавал принадлежащую ему квартиру в аренду местной жительнице. Затем квартиру он продал. Так получилось, что уже после этой сделки к нему явилась женщина, снимавшая у него жилье, и отдала ему дубликат ключей. Этим и воспользовался злоумышленник.

В октябре прошлого года он без спроса нового хозяина наведался в свою старую квартиру. Дверь открыл тем самым вторым ключом. Из квартиры он похитил целый комплект дорогостоящих инструментов, в том числе дисковую ручную пилу, два электролобзика, шуруповерт, утюг для спайки труб, дрель, водяной насос для отопления и другое.

Причиненный им потерпевшему материальный ущерб был оценен почти в 42 тысячи рублей. В судебном заседании обвиняемый вину признал в полном объеме и подробно рассказал, как «пошел на дело». По его словам, изначально красть он ничего не собирался, а якобы отправился за своими вещами. Не обнаружив их, решил похитить из квартиры все инструменты, которые там нашел. Суд назначил ему наказание в виде 1 года и 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»