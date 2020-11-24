В Ливнах пенсионер на иномарке сбил пенсионера на «зебре»

Пешеход шел через дорогу на красный.

В понедельник, 23 ноября в Ливнах произошла авария на «зебре». Пострадал пожилой пешеход, который решил перейти дорогу на красный свет.

Авария случилась около 17.00 на улице Дружбы Народов. 71-летний водитель «Рено Логан» ехал в направлении улицы Свердлова. На регулируемом пешеходном переходе он сбил 79-летнего мужчину, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате пешеход получил травмы, назначено амбулаторное лечение, — рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

ИА «Орелград»