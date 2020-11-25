В газификацию Орловщины вложат почти 2 млрд рублей

25.11.2020 | 9:15 Новости, Экономика

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Инвестпрограмма «Газпрома» рассчитана на 5 лет.

За пять лет в газификацию Орловской области вложат немногим менее 2 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписали председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Программа развития газоснабжения и газификации Орловщины рассчитана на 2021-2025 годы, рассказали в пресс-службе облправительства.

Соглашение, которое подписали в режиме видеоконференции, предусматривает, что в ближайшие пять лет инвестиции «Газпрома» составят порядка 1 млрд 755 млн рублей. Это почти в 4,5 раза больше, чем было вложено в отрасль за последние 5 лет.

— Запланировано строительство и реконструкция газопроводов-отводов, газораспределительных станций, 41 км поселковых газопроводов, 15 км внутрипоселковых газопроводов, газификация 16 новых населенных пунктов и промышленных предприятий. По итогам реализации программы на 2021-2025 годы общий уровень газификации региона достигнет 90,6%, — рассказали в пресс-службе облправительства.

В рамках новой программы приоритетом становится газификация сельских территорий.

ИА «Орелград»

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