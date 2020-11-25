В Орле объем строительства жилья вырос в 2,6 раза

Введенные из-за коронавируса ограничения только подстегнули отрасль.

Орловская область продолжает бить строительные рекорды последних лет. 2020 год получается для отрасли очень успешным, хотя власти почти на всем его протяжении вводят ограничения из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Однако пандемия, судя по показателям, только подстегнула отрасль.

Как подсчитали аналитики Орелстата, в январе-октябре текущего года объем жилищного строительства в городах и поселках городского типа региона вырос в 2,6 раза, в сельской местности – на 13,9 процента. Особенно отличились индивидуальные застройщики. Вероятно, население Орловской области начало активно вкладывать деньги в недвижимость. Так, объем строительства индивидуальных жилых домов в регионе за отчетный период времени вырос в 2,1 раза.

«Организациями и индивидуальными застройщиками построено 3660 благоустроенных квартир общей площадью жилых помещений 297,4 тысячи квадратных метров, что в 1,6 раза больше, чем годом ранее, — отмечает Орелстат. — Организациями-застройщиками сдано в эксплуатацию 2248 квартир общей полезной площадью 118,9 тысячи квадратных метров в 18 жилых зданиях».

Подсчитано также, что населением региона за счет собственных и заемных средств всего с начала года было построено 1409 жилых домов общей полезной площадью 178,5 тысячи квадратных метров, в том числе 132 жилых дома — на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства.

ИА «Орелград»