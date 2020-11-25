В Орле водитель «Газели» спровоцировал тройное ДТП

В аварии есть пострадавший.

Вечером во вторник, 24 ноября в Орле произошло массовое ДТП. На пересечении Наугорского шоссе и улицы Скворцова столкнулись три автомобиля. В аварии пострадала пассажирка одного из них.

Дорожный инцидент произошел около 19.30. 47-летний водитель «Газели» поворачивал налево на зеленый сигнал светофора. При этом он не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем «Форд Маверик», который двигался во встречном направлении, уточнили в пресс-службе УГИБДД по Орловской области.

После этого «Газель» столкнулась с еще одной машиной, двигавшейся навстречу — «Киа Спектра». В результате ДТП пострадала 43-летняя пассажирка этой иномарки.

ИА «Орелград»