Орловцы положили на эскроу-счета более 3 млрд рублей

Всего таких счетов в регионе открыли почти 1 500.

В Орловской области открыто более 1 500 счетов эскроу. Причем только за третий квартал этого года их количество увеличилось в 8 раз. Об этом рассказали в пресс-службе орловского отделения ЦБ РФ. На эскроу-счетах орловцев лежит более 3 млрд рублей.

Напомним, согласно поправкам в законодательство застройщики больше не могут напрямую использовать деньги граждан при строительстве. Само понятие «дольщики» больше не актуально. Деньги, вложенные гражданами в приобретение жилья, хранятся на специальных счетах – эскроу.

— Это помогает избежать ситуаций, когда при участии в долевом строительстве человек остается без денег и жилья. Теперь доступ к деньгам клиента застройщик получает только после сдачи объекта. Финансирование же строительства он осуществляет за счет кредитов или собственных средств, — напоминает пресс-служба регулятора.

За 9 месяцев текущего года орловцы положили на эскроу-счета 3, 158 млрд рублей.

— В случае банкротства строительной компании дольщикам вернут вложенные ими деньги в полном объеме. При этом, на случай отзыва лицензии у банка, средства покупателя на счетах эскроу застрахованы до 10 млн рублей, — рассказала начальник экономического отдела Орловского отделения Банка России Наталья Киселева.

ИА «Орелград»