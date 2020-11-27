Клычков уволил Семиделихина под давлением Минкульта

27.11.2020 | 11:32 Новости, Политика

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Орловский чиновник вышел проигравшим из конфликта с «федералами»

Губернатор Орловской области Андрей Клычков уволил начальника управления по госохране памятников Сергея Семиделихина «в связи с однократным грубым нарушением» на основании письма из Минкульта. Об этом сообщил «Орелтаймс».

В декабре 2019 года Минкульт упрекнул орловских чиновников в том, что они не определили границы территорий и не разработали проекты зон охраны федеральных памятников. На это нужны «сотни тысяч рублей». Еще в июле 2018 года управление Семиделихина попросило у Минкульта деньги, но ничего не получило.

После санкции от министерства Семиделихин подал в суд, и тот не нашел оснований для наказания чиновника. Когда об этом сообщили представителю Минкульта, тот пожаловался Клычкову, утверждает издание.

Как уже писал «Орелград», фамилия Семиделихина фигурирует в деле о ремонте орловских театров – ТЮЗа и ОГАТ им.Тургенева — к 450-летию Орла. То, как осваивали на этих объектах бюджетные деньги, заинтересовало силовиков. По версии следствия, при ремонте ТЮЗа заказчик переплатил подрядчику 21 млн рублей.

Заказчиком работ на обоих объектах выступал «Орелгосзаказчик». С 2014 по 2016 год его возглавлял Денис Блохин, приговоренный к условному сроку по делу о ремонте стадиона Ленина. Чиновник утверждал, что лично не подписывал акты приемки работ по театрам, так как в тот период находился в отпуске с последующим увольнением. По информации СМИ, акты приемки подписал начальник управления по госохране объектов культурного наследия Сергей Семиделихин.

В середине ноября чиновника отстранили от работы на время проверки Минкульта.

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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