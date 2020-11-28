Клычков запланировал дорожные траты на 2022 год

Распределение лимитов пока утверждено на минимальном уровне.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил распределение объемов бюджетных ассигнований регионального Дорожного фонда. Деньги будут выделены на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт, а также содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. Примечательно, что лимиты распределены уже на 2022 год.

Возможно, поэтому объем финансирования выглядит пока довольно скудным. Так, всего планируется выделить 1,468 миллиарда рублей. Из них 1,17 миллиарда Клычков распорядился направить непосредственно на содержание не только самих автодорог, но и искусственных дорожных сооружений и элементов обустройства.

Почти 299 миллионов рублей из Дорожного фонда Орловской области будет выделено на реконструкцию моста через реку Сосна. Он расположен на автомобильной дороге межмуниципального значения Вахново – Важжова в Ливенском районе. Других дорожных объектов, предусматривающих адресное финансирование, в росписи лимитов пока нет. Впрочем, напомним, документ регламентирует финансовые отношения пока еще далекого 2022 года.

Как уже писал «Орелград», в текущем году по итогам 9 месяцев налоговые поступления Дорожного фонда Орловской области сложились в сумме 2,35 миллиарда рублей. По сравнению с 2019 годом они сократились на 170 миллионов рублей, или на 6,7 процента.

ИА «Орелград»