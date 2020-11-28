Суд решил судьбу орловчанки, задержанной 8 марта

Продавщица «взяла» собственную кассу и угодила за решетку.

Вступил в законную силу обвинительный приговор, который вынес Верховский районный суд Орловской области. Перед ним предстала местная жительница, которая была помещена под стражу 8 марта 2020 года и содержалась там вплоть до вынесения решения. Ее обвинили в совершении крупной кражи.

Было установлено, что женщина трудилась в должности продавца в продуктовом магазине, принадлежащем ИП. Преступный план созрел у нее в голове 6 марта. Она знала, что в кассе магазина находится выручка в размере 60 тысяч рублей. Эта сумма показалась злоумышленнице очень привлекательной.

Реализуя свой план, она пришла в магазин около полуночи и уже в ночь на 7 марта «взяла» кассу. Женщина открыла двери своими ключами. Возможно, это ее и подвело. Похитив 60 тысяч рублей, она скрылась с места преступления. Но уже на следующий день, 8 марта, получила неприятный подарок в виде заключения под стражу.

Стоит отметить, что подсудимая злоупотребила доверием своего работодателя. Дело в том, что она лишь недавно перебралась в Орловскую область, а до этого проживала в Челябинской области. Законопослушная жизнь у нее там явно не задалась. За последние семь лет она четырежды была судима за кражи и грабежи. Совершенный в Орловской области поступок доказал, что женщина на путь перевоспитания не встала. За очередное преступление суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ИА «Орелград»