В Орле выпустили предновогодние рекомендации

Чиновникам предписали не допускать массового скопления людей.

Региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции издал очередные рекомендации для муниципальных властей, которые, впрочем, являются обязательными к исполнению. Кстати, власти городов и районов уже начали их исполнять.

Так, чиновникам предписано при проведении уличных мероприятий обеспечить соблюдение их участниками социальной дистанции и масочного режима. Кроме того, чиновников обязали не допускать массового скопления людей. Также им поручено организовать праздничное оформление общественных пространств.

В Орле, например, уже начали устанавливать новогодние елки, арт-объекты, баннеры, гирлянды и шары. Как обещает мэрия, все украшения появятся на улицах до 15 декабря. Как уже писал «Орелград», всего в областной столице планируется установить шесть «новогодних красавиц».

Оперштаб также рекомендовал организовать индивидуальные поздравления граждан, находящихся на социальном сопровождении. Кроме того, традиционно рекомендовано усилить контроль за соблюдением масочного режима в торговых центрах и общественном транспорте.

ИА «Орелград»