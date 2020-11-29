Клычкова попросили не сокращать финансирование ремонта братских могил

Облсовет озвучил рекомендации для губернатора и правительства.

Орловский облсовет народных депутатов обнародовал итоговый документ публичных слушаний по проекту областного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Они прошли еще месяц назад, но этот документ вновь стал актуальным в преддверии рассмотрения проекта бюджета на парламентском заседании. Законопроект предстоит утвердить во втором чтении.

Дело в том, что участники публичных слушаний рекомендовали правительству Орловской области доработать проект бюджета с учетом замечаний и предложений, в том числе высказанных на заседаниях комитетов и фракций, а уж затем внести его на рассмотрение во втором чтении. Как сообщила пресс-служба областного парламента, из 90 поправок, направленных в правительство региона для рассмотрения, было принято всего 30. Кроме того, 35 поправок были приняты частично.

Отметим, что в итоговом документе публичных слушаний содержалось немало рекомендаций. Например, правительству было настоятельно рекомендовано сохранить на уровне текущего года средства на проведение работ по реставрации воинских мемориалов и обратить внимание на снижение доли расходов на финансирование раздела «Здравоохранение» по проекту областного бюджета на 2021 год. Ее хотели сократить с 12,2 до 8,7 процента по отношению к уровню 2020 года.

«Девять поправок на сумму более 1,5 миллиарда рублей приняты за счет средств федерального бюджета на приобретение томографов для городской больницы им. Боткина и Мценской ЦРБ, приобретение оргтехники для больницы скорой медицинской помощи им. Семашко, укрепление материально-технической базы районных больниц, станции скорой медицинской помощи, медицинских организаций первичного звена, оснащение областной клинической больницы системой цифровой обработки рентгеновских изображений, развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях, создание системы поддержки фермеров и др.», — сообщили по этому поводу в облсовете.

Кроме того, чиновников призвали «принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала региона, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области». Клычкову и его команде также предложено «продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций». Также губернатора попросили предусмотреть средства на проведение ежегодного областного конкурса «Ветеранское подворье» (не менее 500 тысяч рублей) и сохранить меры государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Орловской области.

Добавим, что проект бюджета уже готов ко второму чтению. Его предполагается сделать бездефицитным. По словам главы областного департамента финансов Елены Сапожниковой, доходы областного бюджета на 2021 год составят 39,812 миллиарда рублей. Такими же планируются и расходы.

ИА «Орелград»