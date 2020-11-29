Осужден «душитель Мценского уезда»

Житель Мценска получил срок за нападение на женщину-полицейского.

Подробности этого процесса сообщили в пресс-службе Мценского районного суда. Под очередное уголовное дело угодил местный житель, который еще недавно находился в колонии. Там он отбывал срок за другое преступление, а при освобождении суд наложил на него ряд ограничений. За мужчиной был установлен административный надзор. Он был обязан являться 2 раза в месяц в ОВД для регистрации, ему было запрещено посещать бары, кафе, рестораны, где подают спиртное, и другое.

Однако спустя всего два с половиной месяца после освобождения из мест лишения свободы он напал на сотрудницу полиции. Примечательно, что произошло это в помещении «дежурной части». Нетрезвый на тот момент мужчина сначала ударил девушку ладонью по шее сзади, а затем схватил и стал сдавливать ее шею. К счастью, на помощь подоспел другой сотрудник полиции. Действия подсудимого были квалифицированы по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

Этим дело не ограничилось. На протяжении пяти месяцев молодой человек сознательно нарушал наложенные на него ограничения. В частности, распивал спиртное в одном из кафе города Мценска, на регистрацию в полицию не приходил, не бывал у себя дома по ночам. За несоблюдение ограничений на него завели дело по статье 314.1 УК РФ.

«Спустя еще некоторое время тот же осужденный, распивая в гостях спиртные напитки, поругался со своим знакомым на бытовой почве, знакомый покинул компанию», — рассказали в райсуде.

Вечером знакомый вернулся в ту же компанию, где его уже поджидал осужденный с ножом в руке. Он нанес вернувшемуся гостю один удар клинков в область шеи. К счастью, порез оказался не опасным для здоровья, но лечиться потерпевшему пришлось. Этот эпизод был квалифицирован по статье 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего).

Поскольку подсудимый полностью признал вину, дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. По совокупности преступлений суд назначил амчанину 2 года и 4 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор был обжалован, но Орловский облсуд оставил его без изменения.

ИА «Орелград»