Орловские ЗАГСы не будут работать в понедельник

30.11.2020 | 9:06 Новости, Общество

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Из-за технических работ учреждения устроили незапланированный выходной.

В понедельник, 30 ноября в Орле и Орловском районе не будут работать ЗАГСы. Это связано с проведением технических работ, пояснили на сайте областного правительства.

— Управление ЗАГС Орловской области информирует, что в связи с проведением технических работ 30 ноября, в понедельник, прием граждан в территориальных отделах ЗАГС г. Орла и Орловского района осуществляться не будет,  — сказано в сообщении.

Управление приносит орловцам извинения за причиненные неудобства.

ИА «Орелград»

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