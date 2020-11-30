Орловские ЗАГСы не будут работать в понедельник

Из-за технических работ учреждения устроили незапланированный выходной.

В понедельник, 30 ноября в Орле и Орловском районе не будут работать ЗАГСы. Это связано с проведением технических работ, пояснили на сайте областного правительства.

— Управление ЗАГС Орловской области информирует, что в связи с проведением технических работ 30 ноября, в понедельник, прием граждан в территориальных отделах ЗАГС г. Орла и Орловского района осуществляться не будет, — сказано в сообщении.

Управление приносит орловцам извинения за причиненные неудобства.

ИА «Орелград»