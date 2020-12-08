До конца года Орловская область получит 600 доз вакцины от коронавируса

8.12.2020 | 12:49 Новости, Общество

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Прививать будут людей из группы риска по всему региону.

Орловская область ждет прибытия второй партии вакцины от коронавируса. Власти рассчитывают получить 200 доз препарата. Об этом на брифинге для СМИ рассказал глава регионального департамента здравоохранения Иван Залогин.

Залогин пообещал, что «вакцинировать будут не только медиков и учителей Орла, но и из других районов области». Всего до конца года в регион поступит 600 доз вакцины, сказал чиновник.

Напомним, как уже писал «Орелград», вакцинация от коронавируса на Орловщине стартовала в конце сентября. На добровольной основе начали прививать медработников.

Первая партия вакцины для орловцев из группы риска составила 80 доз. Ранее орловские чиновники говорили, что всего в регионе ожидают поставку 700 доз отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V».

ИА «Орелград»

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Орелград. 2020 год

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