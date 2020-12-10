В Орле сын избил и сжег отца в его квартире

10.12.2020 | 15:34 Важное, Новости, Происшествия

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СК установил криминальную причину недавнего пожара на набережной Дубровинского.

Орловские силовики проверили обстоятельства, при которых в пожаре погиб пенсионер. Как уже писал «Орелград», 7 декабря в квартире девятиэтажки на набережной Дубровинского обнаружили тело 83-летнего мужчины. В СК по Орловской области установили, что к смерти пожилого человека может быть причастен его сын.

Едва начав расследование, специалисты СК сразу поняли, что смерть мужчины носит криминальный характер. На теле жертвы обнаружили телесные повреждения, не связанные с последствиями пожара.

Подозреваемым в совершении преступления стал 58-летний сын погибшего. Как рассказали в пресс-службе регионального СК, орловец избил отца во время ссоры, которая возникла в ходе застолья с употреблением алкоголя.

Мужчина уже признал в свою вину. На него завели дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА «Орелград»

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