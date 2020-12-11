В сгоревшем доме в Орле снова нашли тело пенсионера

11.12.2020 | 11:00 Новости, Происшествия

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Это третий случай за неделю.

Вчера, 10 декабря в Орле сгорел дом на улице Новосильской. Спасатели обнаружили тело погибшего 74-летнего мужчины.

В пресс-службе главка регионального МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 19.01. Горел жилой многоквартирный дом. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали четверых жильцов.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара в двухкомнатной квартире выгорело помещение кухни площадью 15 квадратных метров.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, это третий случай за неделю, когда в пожаре обнаруживают тела людей преклонного возраста. Как уже писал «Орелград», 9 декабря в пожаре в частном доме на улице Грузовой погиб 84-летний мужчина. Днем раньше, 8 декабря, в сгоревшей квартире на набережной Дубровинского обнаружили тело 83-летнего мужчины. Как позже установил СК по Орловской области, в данном случае пожар оказался маскировкой убийства. По версии следствия, сын до смерти избил отца и поджег квартиру.

ИА «Орелград»

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