В сгоревшем доме в Орле снова нашли тело пенсионера

Это третий случай за неделю.

Вчера, 10 декабря в Орле сгорел дом на улице Новосильской. Спасатели обнаружили тело погибшего 74-летнего мужчины.

В пресс-службе главка регионального МЧС рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 19.01. Горел жилой многоквартирный дом. Из-за сильного задымления пожарные эвакуировали четверых жильцов.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара в двухкомнатной квартире выгорело помещение кухни площадью 15 квадратных метров.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

Напомним, это третий случай за неделю, когда в пожаре обнаруживают тела людей преклонного возраста. Как уже писал «Орелград», 9 декабря в пожаре в частном доме на улице Грузовой погиб 84-летний мужчина. Днем раньше, 8 декабря, в сгоревшей квартире на набережной Дубровинского обнаружили тело 83-летнего мужчины. Как позже установил СК по Орловской области, в данном случае пожар оказался маскировкой убийства. По версии следствия, сын до смерти избил отца и поджег квартиру.

ИА «Орелград»