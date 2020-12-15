Орловцы погасили долги на 2,2 млрд рублей

Объем взысканной задолженности превысил прошлогодний показатель.

В Орловской области по итогам 11 месяцев текущего года взыскателям всех категорий была перечислена совокупная задолженность в размере 2,2 миллиарда рублей. Такие сведения привели в пресс-службе регионального управления ФССП России. Сообщается, что из указанной суммы 808 миллионов рублей было взыскано в доход консолидированного бюджета, причем эта сумма на 87 миллионов рублей превысила показатель прошлого года.

В целом за отчетный период времени через структурные подразделения управления ФССП России по Орловской области прошло свыше 511 тысяч исполнительных производств. На текущий момент орловскими судебными приставами окончено и прекращено более 243 тысяч исполнительных производств. Из них 76,6 процента окончено фактическим исполнением требований исполнительных документов.

«Приоритетными направлениями деятельности управления, по-прежнему, является исполнение требований таких социально-значимых исполнительных документов как взыскание алиментов, заработной платы и надзор за деятельностью коллекторских агентств, — рассказали в пресс-службе управления ФССП. — В целях исполнения требований исполнительных документов судебные приставы Орловской области в отношении должников применяют все предусмотренные законом меры, среди которых наложение ареста на имущество и банковские счета, принадлежащие должнику, ограничение граждан в специальном праве на управление транспортным средством, привлечение к административной и уголовной ответственности».

ИА «Орелград»