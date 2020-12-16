Под Орлом жители помогли задержать автовора

16.12.2020 | 10:06 Новости, Происшествия

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Полиция подозревает его в серии краж из машин.

В Орловском районе с помощью местных жителей удалось задержать мужчину, который ограбил автомобиль. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к целой серии аналогичных краж на территории Орловщины и соседних регионов.

Как рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области, инцидент в поселке Живописцев произошел в ночь на 15 декабря. Местные жители сообщили в полицию, что неизвестный разбил окно припаркованного во дворе одного из домов «Фольксвагена». Злоумышленник вытащил из машины барсетку с документами и деньгами. Владелец оценил ее пропажу в 10 тыс. рублей.

С помощью очевидцев полицейские смогли задержать подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый уроженец одной из стран ближнего зарубежья. Мужчина временно проживает на территории Брянской области.

Как рассказали в полиции, злоумышленник не стал отрицать свою вину. На него уже завели дело по статье о краже. Подозреваемый задержан. Стражи порядка намерены найти «дополнительные эпизоды преступной деятельности злоумышленника на территории региона и соседних областей».

— Полиция призывает граждан, пострадавших от аналогичных действий подозреваемого, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел по телефону 02 (с мобильного 102), — сообщили в пресс-службе ведомства.

ИА «Орелград»

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