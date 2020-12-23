Орловцам нужно все больше света

Объем потребленной населением электроэнергии подсчитали в регионе.

Как сообщает Орелстат, в 2019 году в Орловской области было потреблено 2767,5 миллиона киловатт-час электроэнергии, в том числе простыми жителями – 439 миллиона киловатт-час. При этом собственное производство электроэнергии в регионе составило 1294,1 миллиона киловатт-час, то есть чуть менее половины потребленного объема. Оставшуюся часть область получила из других регионов. Интересно, что и отпущено за пределы Орловской области было 576,2 миллиона киловатт-час.

«По сравнению с 2018 годом общий объем потребленной электроэнергии сократился на 2,4 процента, населением же было потреблено электроэнергии больше на 2 процента, — подметили в Орелстате. — Рост ее потребления населением фиксируется на протяжении четырех последних лет, несмотря на ежегодное повышение тарифов».

Статистики установили, что в 2020 году в Орловской области средний потребительский тариф на электроэнергию за минимальный объем потребления в квартирах без электроплит составил 391,27 рубля за 100 киловатт-час, в квартирах с электроплитами – 274 рубля.

ИА «Орелград»