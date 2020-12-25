У 67-летнего Грешилова родился сын

Его, как и основателя «Гринна», назвали Николаем

Основатель корпорации «Гринн», Почетный гражданин Орловской области Николай Грешилов снова стал отцом. О рождении сына от 67-летнего бизнесмена в соцсети рассказала его 25-летняя жена Елена.

— Добро пожаловать в этот мир, наш долгожданный сыночек, Николай Николаевич младший, полная тезка и копия своего папочки, — написала мать новорожденного.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lenulya_2112

На публикации в соцсети стоит метка геолокации, судя по которой, жена Грешилова рожала в элитной подмосковной клинике Лапино. Роды здесь стоят от 300 000 до 1,1 млн рублей, в зависимости от выбранного пакета условий.

Как уже писал «Орелград», Грешилов и его супруга Елена (в девичестве Скок) пышно отпраздновали свадьбу 30 августа в Орле. Банкет прошел на базе ресторана «Шари-Вари», и его обсуждал весь город. Елена выбрала дизайнерское платье стоимостью около 15- 20 тысяч долларов (1,1-1,5 млн рублей по курсу на момент свадьбы). Гостей приехал поздравить известный певец Валерий Меладзе. По данным сайта proconcert.ru, одно частное выступление Меладзе обходится в 60 тысяч евро (5,3 млн рублей по текущему курсу).

ИА «Орелград»