В Орле ситуацию с АЧС назвали тяжелой

Вопросы борьбы с АЧС обсудили на заседании региональной комиссии

Основной доклад на заседании комиссии по пресечению заноса, распространения и борьбе с африканской чумой свиней на территории Орловской области представил руководитель территориального управления Россельхознадзора Евгений Черный. Складывающуюся ситуацию по АЧС он оценил как тяжелую. Правда, как уточнили в пресс-службе ведомства, серьезная угроза исходит от соседней Курской области, которая также подведомственна орловскому управлению.

За последние два месяца там было зарегистрировано два инфицированных объекта и три эпизоотических очага на крупных свиноводческих предприятиях, имеющих III и IV уровень биологической защиты. Велика угроза заноса заболевания в Орловскую область. Кстати, в нашем регионе в 2020 году и так было зарегистрировано три очага и один инфицированный объект по африканской чуме свиней.

«По мнению Черного, чтобы не допустить подобного развития событий на территории Орловской области, необходимо, во-первых, усилить контроль за оборотом продукции свиноводства, в том числе на ярмарках выходного дня, — пояснили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — Во-вторых, вернуться к вопросу развития альтернативного животноводства в личных подсобных хозяйствах».

В управлении добавили, что в текущем году сотрудники этого ведомства проверили 58 личных подсобных хозяйств. Из них 16 находились в десятикилометровых буферных зонах предприятий, имеющих III и IV уровень биологической защиты. Результаты специалисты назвали неутешительными.

«Хозяйства не соблюдают элементарные ветеринарно-санитарные правила, — считают в ТУ Россельхознадзора. — В отношении граждан составлен 51 протокол. Кроме того, проверки показали, что в регионе отсутствует достоверный учет свиней, ветеринарные обработки и профилактические мероприятия проводятся ветслужбой не в полном объеме».

На заседании комиссии было отмечено, что из трех очагов АЧС, зарегистрированных в Орловской области, два было выявлено у диких кабанов в дикой фауне, в Корсаковском и Мценском районах. Россельхознадзор призывает с этим бороться, в частности, методом регулирования численности кабана. По статистике, на протяжении последних лет плотность популяции дикого кабана в Орловской области примерно в 1,5 раза превышает рекомендуемый Минприроды РФ уровень.

ИА «Орелград»