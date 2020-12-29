В Орловской области подняли тарифы на электричество

Соответствующий приказ вступит в силу уже с 1 января 2021 года.

Областные власти приняли решение об увеличении тарифов на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Орловской области. Соответствующий приказ издало региональное управление по тарифам и ценовой политике. Новые цены установлены на период с 1 января по 31 декабря 2021 года. Соответственно, приказ вступает в силу с 1 января 2021 года.

Впрочем, первую половину наступающего года орловцам можно не беспокоиться. До 1 июля 2021 года в регионе будут действовать тарифы, которые применяются и сейчас. Повышение ожидает орловцев лишь во втором полугодии. Это обычная для последних лет практика в сфере ценообразования на коммунальные ресурсы.

Согласно приказу, одноставочный тариф для населения Орловской области и приравненных к нему потребителей до 1 июля 2021 года будет равен 4 рубля за киловатт-час, с 1 июля – 4 рубля 20 копеек. Сверх социальной нормы потребления тарифы составят 5,45 и 5,8 киловатт-час соответственно. В аналогичном процентом соотношении будут увеличены и тарифы для других категорий потребителей.

Напомним, величина социальной нормы потребления электрической энергии (мощности) на территории Орловской области была установлена приказом управления по тарифам в 2013 году. Она составляет 190 киловатт-час (включая ОДН) в месяц на домохозяйство с одним зарегистрированным человеком. На второго человека добавляется дополнительно 50 киловатт-час, на третьего, четвертого и пятого — по 20 киловатт-час.

ИА «Орелград»