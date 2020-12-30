Орловский депутат украл у компании 300 тысяч рублей

Деньги должны были достаться сотрудникам в виде зарплаты.

Депутата орловского райсовета заподозрили в мошенничестве. По версии следствия, народный избранник украл деньги, предназначенные для зарплаты сотрудникам мебельной фабрики.

Как рассказали в пресс-службе СК по Орловской области, речь идет о депутате Змиевского поселкового Совета народных депутатов. По данным следствия, преступление произошло в ноябре 2019 года. Народный избранник злоупотребил доверием человека, который передал ему банковскую карту, и украл с расчетного счета ООО «Фабрика мебели» более 300 тысяч рублей. Эти деньги должны были пойти на оплату труда работников предприятия, уточнили в ведомстве.

Уголовное дело на депутата завели по статье о мошенничестве. Ведется следствие.

Как уже писал «Орелград», в ноябре этого года силовики возбудили уголовное дело на директора «Фабрики мебели» как раз из-за невыплаты зарплаты сотрудникам. 8 работников мебельной фабрики сидели без денег почти полгода: с сентября 2019 года по февраль 2020 года. Общая сумма задолженности составила как раз порядка 300 тыс. руб.

ИА «Орелград»