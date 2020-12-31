В Орловской области сменили ответственных за мусорную реформу

Кадровые перестановки в «Корпорации развития» и «Зеленой роще» произошли после пресс-конференции областного прокурора.

Буквально накануне Нового года власти Орловской области сменили ответственных за реализацию мусорной реформы в регионе. Как сообщает «ОрелТаймс», теперь «Корпорацию развития Орловской области» и регоператора «Зеленую рощу» возглавляет Николай Дудин. Примечательно, что кадровые перемены произошли сразу после пресс-конференции областного прокурора Владислава Малкина, который пригрозил масштабной проверкой мусорной реформы в регионе.

«ОрелТаймс» опубликовал интервью с теперь уже бывшим главой орловской «Корпорации развития» Михаилом Панченко. Именно при нем произошло объединение функций главы госкорпорации и регоператора: в январе 2020 года «Корпорация развития» получила статус единого исполнительного органа по управлению УК «Зеленая Роща». До этого «Зеленую рощу» возглавлял скандальный Александр Ворожбит, а на момент создания регоператора – Дмитрий Хроменков.

По словам Михаила Панченко, ротация кадров – это логичный и эффективный шаг. Курировать работу Дудина будет Антон Старосельский, который недавно стал руководителем представительства Орловской области при Правительстве РФ. По информации издания, ранее Дудин уже работал вместе со Старосельским.

Как уже писал «Орелград», на пресс-конференции 24 декабря прокурор Орловской области Владислав Малкин анонсировал масштабную проверку реализации мусорной реформы в Орловской области, включая момент выбора регоператора. Глава надзорного ведомства признал, что к этому его вынудил мусорный коллапс, который произошел в начале декабря. По словам Малкина, он уже пришел в выводу, что в сфере обращения с ТКО в регионе есть «мошеннические схемы» и пообещал уголовные дела.

Панченко в интервью СМИ признал, что у «Зеленой рощи» нет достаточной материально-технической базы, в том числе необходимого количества автомобилей для перевозки ТКО, контейнеров, нет своего полигона. По сути, предприятие работает как расчетно-кассовый центр.

По информации «ОрелТаймс», в ближайшее время Панченко перейдет на работу в одну из федеральных структур в Москве.

ИА «Орелград»