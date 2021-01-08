Орловский Россельхознадзор нашел 72 предприятия-призрака

Ведомство отчиталось о результатах проведенных проверок.

Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям провело публичные обсуждения результатов своей правоприменительной практики. Мероприятие прошло в дистанционном формате. Как уточнили в пресс-службе ведомства, основные итоги работы подвел заместитель руководителя управления Россельхознадзора Лев Лейзеров.

По его словам, в 2020 году было проведено 4409 проверок, что на 24 процента меньше уровня 2019 года. Было выявлено 5546 нарушений, общая сумма наложенных штрафов превысила 25 миллионов рублей. В отношении 27 юрлиц вынесено решение о приостановлении деятельности. Кроме того, из оборота было изъято около 1 тонны продуктов питания, также было отозвано 69 деклараций о соответствии по фактам выявления недоброкачественной продукции животного происхождения.

«Как отмечалось, эффективным помощником в борьбе с недоброкачественной продукцией является программный комплекс электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», — уточнили в пресс-службе ТУ Россельхознадзора. — По результатам мониторинга системы в текущем году выявлено 25 схем легализации и нелогичных перемещений около 2 тысяч тонн продукции неустановленного происхождения по территории Российской Федерации, а также 72 предприятия-призрака».

ИА «Орелград»