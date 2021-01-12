Суд арестовал подозреваемого в убийстве молодого орловца

Преступник зарезал мужчину прямо во дворе дома в Заводском районе Орла.

Суд по ходатайству следователя арестовал 38-летнего орловца, подозреваемого в убийстве 31-летнего мужчины. Об этом рассказала пресс-служба СК по Орловской области. На заключении злоумышленника под стражу настаивала и прокуратура.

Как уже писал «Орелград», тело зарезанного мужчины обнаружили во дворе дома в Заводском районе 10 января. По версии следствия, мужчина стал жертвой 38-летнего преступника, который взялся за нож «в ходе конфликта».

— В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, — уточнили в ведомстве.

ИА «Орелград»