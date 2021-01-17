Завершен четырехлетний суд об испорченной орловской земле

Арбитраж поставил точку в затянувшемся разбирательстве.

Как сообщило территориальное управление Россельхознадзора, наконец-то поставлена точка в деле о возмещении вреда, причиненного почвам при демонтаже нефтепровода в Орловской области. В ведомстве уточнили, что административное расследование было проведено еще в 2016 году. Тогда и был установлен факт снятия и перемешивания плодородного слоя почвы с нижележащими породами во время реконструкции магистрального нефтепровода.

Он проходил, в том числе, по участку из категории земель сельскохозяйственного назначения, расположенном на территории Платоновского сельского поселения Орловского района. Площадь поврежденного участка эксперты оценили тогда в 393,66 квадратных метров. Вину за содеянное в Россельхознадзоре возложили на подрядчика – компанию «Воронежтрубопроводстрой».

«Согласно результатам лабораторных исследований проб почвы факт уничтожения плодородного слоя почвы при производстве работ в нарушение имеющегося проекта рекультивации подтвердился, — пояснили в ТУ Россельхознадзора. — Согласно методике исчисления вреда, причиненного почве, утвержденной приказом Минприроды России, сумма ущерба составила 314 928 рублей».

В августе 2016 года административное дело было рассмотрено судом Советского района города Орла. Виновными были признаны и сама организация, и ее ответственный сотрудник. Они были оштрафованы на общую сумму 45 тысяч рублей.

Кроме того, управление Россельхознадзора подало иск с требованием обязать компанию-нарушителя разработать проект рекультивации нарушенного участка и восстановить его, а также возместить причиненный вред. Этот иск и кочевал из суда в суд, причем с переменным для обеих сторон успехом. Дело дважды доходило до арбитражного суда Центрального округа. В результате кассационная инстанция поддержала позицию государственного ведомства.

ИА «Орелград»