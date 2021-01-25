19 людей и 15 собак: стали известны подробности пожара на 2-й Курской

25.1.2021 | 12:55 Новости, Происшествия

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Одно животное не удалось спасти.

Из-за пожара на 2-й Курской в Орле пришлось эвакуировать 19 человек, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС. Также стало известно, что из горящей квартиры освободили 15 собак. Одно животное погибло.

Напомним, 24 января произошел пожар в квартире на первом этаже в доме за прокуратурой Железнодорожного района. По данным с сайта МЧС, сигнал о нем поступил в 15.27.

Из-за сильного задымления из квартир подъезда пришлось эвакуировать 19 человек.

— В результате пожара в двухкомнатной квартире на первом этаже выгорели предметы мебели и интерьера, личные вещи, остальные помещения квартиры закопчены, — рассказали в ведомстве.

Причина пожара и размер ущерба устанавливаются.

ИА «Орелград»

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