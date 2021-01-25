В Орле оставят троллейбусы №1 и №8 после закрытия Красного моста

25.1.2021 | 15:46 Новости, Общество

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Власти по просьбам жителей сохранят движение троллейбусов после 1 февраля.

Троллейбусы №1 и №8 после закрытия на ремонт Красного моста не отменят. По просьбам жителей Орла они продолжат курсировать, правда, по измененным маршрутам. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Троллейбус №1 будет идти от санатория «Лесной» до Герценского моста, а затем — поворачивать налево на улицу Горького и повторять маршрут троллейбуса №6.

Троллейбус №8 фактически повторит старый маршрут троллейбуса №5 — с переулка Южного он доедет до Герценского моста, откуда через улицы Красноармейскую, Октябрьскую, Приборостроительную и Лескова доедет до Наугорского шоссе.

Напомним, с 1 февраля из-за ремонта моста изменятся 13 автобусных маршрутов. Те, что сегодня идут через Красный мост, будут двигаться по улице Фомина, 3-й Курской, мосту «Дружба», улице Гагарина и Розы Люксембург.

ИА «Орелград»

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