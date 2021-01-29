Белгородцы опять получили многомиллионный «медицинский» контракт в Орле

Сопровождением медицинской информационной системы в Орловской области займется «Софтраст»

Компания из Белгородской области, откуда на Орловщину приехал глава областного департамента здравоохранения Иван Залогин, получила многомиллионный контракт на информатизацию орловской медицины. «Софтраст» займется «сопровождением медицинской информационной системы «ТМ:МИС SaaS» орловского система единой госсистемы.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок, внимание на нее обратило «РИА 57». За свои услуги «Софтраст» предложил максимальную цену контракта – 17 006 400 рублей. Впрочем, это не помешало белгородцам выиграть конкурс – они оказались единственными, кто на него заявился.

За 17 млн рублей «Софтраст» будет поддерживать работу инфосистемы в 43 учреждениях здравоохранения Орловской области.

Орловцам широко известна другая белгородская компания с похожим названием – «Софтраст Инк». Осенью 2018 года орловские власти объявили информатизацию региональной медицины и объявили госзакупку на 63 млн рублей. В документах было прописано, что чиновникам необходима именно «ТМ: МИС SaaS», а права на нее есть только у белгородцев. Тогда в расследование вмешалась УФАС, а губернатор Андрей Клычков попал в громкий скандал с увольнением главврача поликлиники №2 Орла Натальи Петиной. Она отказалась подписывать документы по информатизации и в итоге выиграла суд против Клычкова.

Как выяснил «Орелград», у созвучных фирм «Софтраст» и «Софтраст Инк» много общего. Например, адрес регистрации – дом №2Ак2 на улице Королева в Белгороде. А еще – как минимум один из номеров телефонов.

До декабря 2019 года директором «Софтраст Инк» был Владимир Викторович Варфоломеев, но затем его сменил Сергей Михайлович Варфоломеев. Впрочем, Владимир Варфоломеев недалеко ушел от созвучных структур: как выяснил «Орелград», у бизнесмена есть 20% «Софтраста» — того самого, который получил новый контракт на 17 млн рублей. Ещё 5,5% фирмы принадлежит Михаилу Викторовичу Варфоломееву.

Незадолго до ухода Владимира Варфоломеева из «Софтраст Инк» прокуратура Орловской области и ФСБ заявили, что компания получила 65 млн рублей за «фактически невыполненные работы» по информатизации медицины. «Как на дату исполнения государственных контрактов, так и в настоящее время ни в одном из бюджетных учреждений здравоохранения Орловской области приобретённая в рамках госконтрактов медицинская информационная система в полном объеме не функционирует», — говорится в пресс-релизе прокуратуры от 5 ноября 2019 года. После этого Владимир Варфоломеев через СМИ пригрозил пожаловаться в Генпрокуратуру. Что было дальше, неизвестно.

ИА «Орелград»