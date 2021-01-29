На площадь Ленина в Орле завезли снег. Неделю назад там прошла несогласованная акция

Мэр Орла Юрий Парахин утверждает, что снег нужен для скульптур

На площадь Ленина в Орле намеренно завезли снег, утверждает правозащитник и журналист Дмитрий Краюхин. Осадки неравномерно разбросаны по площадке перед театром им. Тургенева — там, где 23 января на несогласованную акцию собрались сторонники Алексея Навального.

Сама площадка сейчас огорожена. «Гражданский форум» приводит слова мэра Орла Юрия Парахина — он заявил, что власти намерены восстановить снежные скульптуры, пострадавшие в ходе митинга 23 января.

Напомним, что в прошлую субботу огорожена была вся площадь Ленина — якобы для уборки новогоднего украшения. Протестующие разместились перед театром им. Тургенева, куда незамедлительно приехала снегоуборочная техника. Несмотря на это, несогласованная акция собрала около 500 человек, сообщал корреспондент «Орелграда».

Между тем полиция сообщила активисту Сергею Носову, что 31 января в 12.00 в Орле запланирован новый несанкционированный митинг. Редакция «Орелграда» не располагает данными, состоится ли он на самом деле. Впрочем, отметим, что за акцию 23 января оштрафовали уже минимум 4 человек.

Краюхин допустил, что если митинг 31 января состоится, то ситуация с появлением снегоуборочной техники может повториться.

ИА «Орелград»