На застройщика «бараков» для сирот завели уголовное дело

Фирма построила непригодный для проживания дом почти за 8,5 млн рублей

СК по Орловской области по результатам проверки региональной прокуратуры завел уголовное дело на бывшего директора ООО «Гранит». Это та самая фирма, которая построила «бараки» для сирот в Троснянском районе. Теперь ее экс-руководителя заподозрили в мошенничестве.

По данным следствия, подозреваемый с декабря 2017 года по июль 2018 года заключил муниципальные контракты с администрацией Троснянского района. Общая сумма этих контрактов – 8,4 млн рублей. Подрядчик обязался за эти деньги построить жилье для детей-сирот. В итоге 8 жилых помещений, которые он воздвиг, признали «непригодными для круглогодичного проживания людей», поскольку они «не соответствуют техническим регламентам, строительным, противопожарным, санитарным нормам и правилам».

Ущерб, который в результате причинен бюджету Троснянского районе, признали особо крупным. Ведется следствие. Также в СК подчеркнули, что трем троснянским чиновникам предъявили обвинения в превышении полномочий. «В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования», — заявили в ведомстве.

Как уже писал «Орелград», на качество дома для сирот, который построили по заказу Троснянской администрации, пожаловалась в Сети девушка, которой в этом «бараке» дали квартиру. По ее словам, вся отделка сразу после новоселья начала отваливаться, и даже фундамент «трещит по швам».

После прокурорской проверки в Троснянском районе силовики завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Конкретных обвиняемых сразу не было, речь шла о «должностных лицах администрации Троснянского района». Как выяснилось, при строительстве жилья для сирот местные чиновники «исходили из личной заинтересованности», не проверили должным образом новостройку на соответствие нормативам и не оценили фактическую стоимость затрат на ее возведение. В итоге и сироты нормального жилья не получили, и бюджетные деньги потратили неэффективно.

При этом в свое время глава Троснянского района заявлял, что дом нормальный, и он «сам в таком живет». Попутно он посоветовал сиротам самим заняться благоустройством прилегающей территории: «заборчик поставить, бурьян окосить».

ИА «Орелград»