Четыре человека пострадали в ДТП на заснеженной трассе под Орлом

Между Змиевкой и Глазуновкой столкнулись три машины.

Вчера, 31 января на трассе между Змиевкой и Глазуновкой произошло тройное ДТП. В аварии пострадали несколько человек, как минимум одного пришлось госпитализировать. На фото с места происшествия видно, что дорога не почищена от снега.

Подробности аварии рассказали в пресс-службе УГИБДД по Орловской области. Машины столкнулись около 11.30 в районе 9 километра трассы Змиевка-Глазуновка-Тросна. 32-летний водитель «Рено Логан» решил обогнать попутное «Рено». Выехав на встречную полосу, он врезался в «Nissan X-Trail» под управлением 36-летнего мужчины. Следом «Логан» столкнулся с «Рено», который пытался обогнать.

Анонимный автор разместил видео с места аварии в группе «ДТП Орел и автохамы» соцсети «ВКонтакте». На кадрах видно, что «Рено», оклеенное в такси, и «Ниссан» сильно пострадали. У обоих автомобилей передняя часть буквально всмятку.

В УГИБДД рассказали, что в результате аварии водитель «Рено» госпитализирован. Водитель «Ниссана» и его 38-летняя пассажирка получили травмы. Также помощь медиков потребовалась 34-летнему пассажиру «Рено Логан», его увезли в ООКБ.

ИА «Орелград»