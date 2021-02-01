В Орле автобус №4т решили продлить до вокзала

1.2.2021 | 16:22 Новости, Общество

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Изначально заменяющий трамвай транспорт пустили только до завода им. Медведева

Маршрут автобуса №4т, который на время ремонта Красного моста заменит трамвай №4, решено продлить до железнодорожного вокзала, объявила администрация Орла.

«Трамвайно-троллейбусному предприятию поручено продлить автобусный маршрут №4т до железнодорожного вокзала. Ранее планировалось, что транспорт будет курсировать от школы №35 до завода им. Медведева» — говорится в сообщении.

Изменения вступят в силу «с середины недели».

  • Из-за ремонта Красного моста в Орле остался один маршрут трамвая — от Химмаша до трамвайного депо. Там пассажирам доступна пересадка на автобус №1т, который идет до вокзала. Пересадка является бесплатной по билету, на котором есть дата, в течение 30 минут.
  • Еще один автобусный маршрут — №3т — курсирует между улицей Пушкина и ЦУМом.

ИА «Орелград»

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