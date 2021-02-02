Мэрию Орла засудили за открытый колодец

Арбитраж рассмотрел дело о компенсации за разбитый автомобиль.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по иску индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Управление коммунальным хозяйством города Орла» и администрации города Орла. Речь шла о взыскании стоимости восстановительного ремонта машины в сумме 545 тысяч рублей.

Как следует из материалов дела, еще в 2018 году автомобиль «Рено Латитуд» угодил в ДТП – автомобиль наехал на открытый канализационный люк на улице Пушкина в Орле. Проведенная полицией проверка показала, что в действиях водителя не было состава административного правонарушения. Причиной аварии были признаны недостатки в эксплуатационном состоянии дороги: на проезжей части отсутствовала крышка канализационного люка.

Автовладелец заказал экспертизу для оценки стоимости ремонта. Последняя была оценена в те самые 545 тысяч рублей. В суде против мэрии выступил не сам автовладелец, а ИП, с которым он заключил договор уступки требования — цессии. Впрочем, для установления виновника происшествия это обстоятельство большой роли не сыграло.

Ответчики требования не признали, но суд установил истину по делу. Так, он сослался на то, что в Орле действуют утвержденные горсоветом «Правила благоустройства и санитарного содержания». Согласно им, дождеприемники и люки колодцев коммунальной инфраструктуры должны содержаться в технически исправном состоянии.

Кроме того, на органы местного самоуправления возложена обязанность содержать дороги в надлежащем техническом состоянии. В Орле объекты улично-дорожной сети были переданы в оперативное управление МКУ «УКХ г. Орла». В 2018 году это учреждение заключило договор с МУП «Спецавтобаза», которое и должно оказывать услуги по содержанию улично-дорожной сети.

Вместе с тем, как отмечено в решении суда, «УКХ» не осуществило регистрацию права оперативного управления на указанное имущество. И не представило доказательств того, что госрегистрация была не возможна. Суд подчеркнул, что документом, подтверждающим факт невозможности зарегистрировать спорное имущество, может служить лишь отказ регистрирующего органа в государственной регистрации права, а его не было. Доказательств принадлежности люка иным организациям также не было представлено.

Суд указал, что в соответствии со статьей 215 ГК РФ от имени муниципального образования права собственника осуществляют органы местного самоуправления. То есть в рамках рассмотрения данного дела уполномоченным органом, осуществляющим дорожную деятельность, была признана администрация Орла. В связи с этим исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С мэрии взыскали не только заявленные 545 тысяч рублей, но и расходы на оплату услуг эксперта в сумме 5 тысяч рублей, а также 13,9 тысячи рублей государственной пошлины.

ИА «Орелград»