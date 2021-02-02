Орловцы набрали жилья в ипотеку на 18 млрд рублей

Это почти в полтора раза больше, чем годом ранее.

В 2020 году орловцы оформили ипотечных кредитов на 18 млрд рублей, рассказали в пресс-службе орловского филиала ЦБ РФ. Это почти в полтора раза больше, чем в 2019 году. При этом просрочек по жилищным займам почти нет.

Всего в прошлом году жители Орловщины оформили более 9000 ипотечных договоров. «По сравнению с 2019 годом их количество увеличилось почти на 31%, а сумма – на 48,7%», — рассказали в пресс-службе регулятора.

По информации аналитиков, на популярность ипотеки оказали влияние, в том числе, меры господдержки. В декабре 2020 года средняя ставка по кредитам составляла от 6,87%, тогда как годом ранее – 9,03%.

В среднем орловцы берут ипотеку на 18 лет. В ЦБ отмечают, что жители региона – добросовестные плательщики. Сообщается, что просроченная задолженность в 2020 году составила менее 0,5% от общей суммы кредитов.

ИА «Орелград»